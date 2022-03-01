YouTube заблокував канали російських ЗМІ по всій Європі – йдеться про RT та Sputnik. Відомо, що ці канали контролюються державою окупанта.

У компанії пояснили, що на такий крок пішла у зв’язку із ситуацією в Україні.

– Нашим системам потрібен час, щоб повністю налаштуватися. Наші команди продовжують цілодобово стежити за ситуацією, щоб вживати заходів оперативно, – йдеться у заяві представника YouTube.

Примітно, що у RT декілька каналів, і всі вони для аудиторії різних мов – доступ заблокували до всіх сторінок з відео. При спробі переходу на канали, сервіс повідомляє про відсутність можливості перегляду.

Нагадаємо, що аналогічно вчинила і компанія Марка Цукерберга – корпорація Meta заблокувала доступ до телеканалу RT та інформаційного агентства Sputnik у Facebook та Instagram. Обмеження стосуються ЄС.

У соцмережі Twitter також позначатимуть твіти ЗМІ, які контролюються Росією, зменшуючи їх видимість на платформах.

Користувачі YouTube можуть самостійно допомогти вести інформаційну війну з Росією. На нашому сайті є список каналів з відео, які свідомо розповсюджують фейки та інформацію. Це може зашкодити українським військовим. Ознайомитись зі списком пропагандистських каналів та інструкцією, як їх можна заблокувати – на Фактах ICTV.