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Інтернет

YouTube-канали Анатолія та Ольги Шарій заблокували в Україні

7 Березня 2022, 11:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
YouTube-канали Анатолія та Ольги Шарій заблокували в Україні

Відеохостинг YouTube заблокував канали проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, його дружини Ольги Шарій та їхній канал Дубль на території України.

Тепер жителі України при переході на ці канали побачать напис — Цей канал недоступний для перегляду у вашій країні.

27 лютого корпорація Meta заблокувала акаунт Шарія в Facebook. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, подякувавши Meta за підтримку України в захисті інформаційної безпеки та спільній боротьбі з дезінформацією та поширенням фейків і ворожих наративів.

16 лютого президент України Володимир Зеленський розширив санкції проти Анатолія Шарія. Також було затверджено санкції проти його дружини, тещі та заснованого ним видання Шарий.Нет.

Офіційно санкції проти проросійського пропагандиста президент ухвалив у серпні 2021 року.

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Фото: Анатолій Шарій

Теги
YouTube , Анатолій Шарій
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