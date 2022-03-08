Всемирно известный видеохостинг YouTube удалил канал российского пропагандиста Владимира Соловьева, который назывался Соловьев Live.

Также на видеохостинге не стало и канала его телевизионной программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.

Ранее, 2 марта, YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева в Европе. При переходе на него у жителей Европы высвечивалась надпись — Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране.

Соловьев известен многочисленными фейками, искажением фактов и тотальным нарушением профессиональной этики.

Вчера, 7 марта, стало известно, что YouTube также заблокировал каналы пророссийских пропагандистов в Украине — Анатолия и Ольги Шарий.

С 24 февраля в Украине идет война. Россия напала на нашу страну и уже 13-е сутки украинские города и мирные жители страдают от действий российских агрессоров.

Украину поддерживают все цивилизованные страны, всемирно известные люди и популярные бренды. Страны закрывают для РФ небо, вводят против них санкции и отказываются от какого-либо сотрудничества.