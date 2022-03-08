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YouTube удалил каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева

8 марта 2022, 09:41
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
YouTube удалил каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева

Всемирно известный видеохостинг YouTube удалил канал российского пропагандиста Владимира Соловьева, который назывался Соловьев Live.

Также на видеохостинге не стало и канала его телевизионной программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.

Ранее, 2 марта, YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева в Европе. При переходе на него у жителей Европы высвечивалась надпись — Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране.

Соловьев известен многочисленными фейками, искажением фактов и тотальным нарушением профессиональной этики.

Вчера, 7 марта, стало известно, что YouTube также заблокировал каналы пророссийских пропагандистов в Украине — Анатолия и Ольги Шарий.

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С 24 февраля в Украине идет война. Россия напала на нашу страну и уже 13-е сутки украинские города и мирные жители страдают от действий российских агрессоров.

Украину поддерживают все цивилизованные страны, всемирно известные люди и популярные бренды. Страны закрывают для РФ небо, вводят против них санкции и отказываются от какого-либо сотрудничества.

Теги
YouTube , Володимир Соловйов
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