ЄС відреагував на поширення фейків у Twitter про війну в Ізраїлі та поставив Ілону Маску ультиматум. Мільярдер має модерувати соцмережу, інакше її заблокують у Європі.

Так, суворе попередження було зроблено після масового поширення нелегального контенту та дезінформації. Як виявилося, за недотримання європейських правил Ілону загрожує штраф у розмірі 6% від річної виручки X, або ж блокування сервісу в низці країн.

Європейський комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що в Ілона всього 24 години, щоб виправити проблеми соцмережі. Порушення пов’язане з нещодавно ухваленим законом про цифрові послуги – сервіси з понад 45 млн щомісячних користувачів мають відстежувати і видаляти незаконний контент.

Зараз дивляться

Following the terrorist attacks by Hamas against ????????, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU. Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

Тепер Ілон має доповісти Бретону про вжиті заходи щодо модерації та приховування фейків. Коли мільярдер купував соцмережу, він часто говорив про свободу слова, маючи на увазі зменшення модерації контенту.

Нагадаємо, що і сам Маск допоміг поширювати фейки. Від свого імені він порадив стежити за війною в Ізраїлі за допомогою двох акаунтів у Twitter, які заявляли неправдиву інформацію. Через деякий час мільярдер видалив свої поради, але інтернет пам’ятає все.