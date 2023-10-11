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Інтернет

Є 24 години: ЄС поставив Ілону Маску ультиматум за фейки у Twitter

11 Жовтня 2023, 16:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

ЄС відреагував на поширення фейків у Twitter про війну в Ізраїлі та поставив Ілону Маску ультиматум. Мільярдер має модерувати соцмережу, інакше її заблокують у Європі.

Так, суворе попередження було зроблено після масового поширення нелегального контенту та дезінформації. Як виявилося, за недотримання європейських правил Ілону загрожує штраф у розмірі 6% від річної виручки X, або ж блокування сервісу в низці країн.

Європейський комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що в Ілона всього 24 години, щоб виправити проблеми соцмережі. Порушення пов’язане з нещодавно ухваленим законом про цифрові послуги – сервіси з понад 45 млн щомісячних користувачів мають відстежувати і видаляти незаконний контент.

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Тепер Ілон має доповісти Бретону про вжиті заходи щодо модерації та приховування фейків. Коли мільярдер купував соцмережу, він часто говорив про свободу слова, маючи на увазі зменшення модерації контенту.

Нагадаємо, що і сам Маск допоміг поширювати фейки. Від свого імені він порадив стежити за війною в Ізраїлі за допомогою двох акаунтів у Twitter, які заявляли неправдиву інформацію. Через деякий час мільярдер видалив свої поради, але інтернет пам’ятає все.

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Теги
Twitter ЄС Ілон Маск
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