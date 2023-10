ЄС відреагував на поширення фейків у Twitter про війну в Ізраїлі та поставив Ілону Маску ультиматум. Мільярдер має модерувати соцмережу, інакше її заблокують у Європі.

Так, суворе попередження було зроблено після масового поширення нелегального контенту та дезінформації. Як виявилося, за недотримання європейських правил Ілону загрожує штраф у розмірі 6% від річної виручки X, або ж блокування сервісу в низці країн.

Європейський комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що в Ілона всього 24 години, щоб виправити проблеми соцмережі. Порушення пов’язане з нещодавно ухваленим законом про цифрові послуги – сервіси з понад 45 млн щомісячних користувачів мають відстежувати і видаляти незаконний контент.

Following the terrorist attacks by Hamas against ????????, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023