ЕС отреагировал на распространение фейков в Twitter о войне в Израиле и поставил Илону Маску ультиматум. Миллиардер должен модерировать соцсеть, иначе ее заблокируют в Европе.

Так, строгое предупреждение было сделано после массового распространения нелегального контент и дезинформации. Как оказалось, за несоблюдение европейских правил Илону грозит штраф в размере 6% от годовой выручки X, или же блокировка сервиса в ряде стран.

Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что у Илона всего 24 часа, чтобы исправить проблемы соцсети. Нарушение связанно с недавно принятым законом о цифровых услугах — сервисы с более 45 млн ежемесячных пользователей должны отслеживать и удалять незаконный контент.

Following the terrorist attacks by Hamas against ????????, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023