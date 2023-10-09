Ілон Маск знову потрапив у скандал через соцмережу Twitter, де він роздає поради, які можуть нашкодити. Мільярдер порадив читати неперевірені акаунти, в яких поширювалися фейки про війну в Ізраїлі.

Так, на тлі поширення неправдивої інформації в X (Twitter), Маск вирішив порадити акаунти, де на його думку, висвітлюють правдиву інформацію.

– Для стеження за перебігом війни в режимі реального часу підходять @WarMonitors і @sentdefender, – заявив мільярдер для 150 млн підписників.

За три години цей допис було переглянуто 11 млн разів, поки Ілон не видалив його. Як виявилося, облікові записи поширювали неправдиву інформацію. Наприклад, обидва акаунти першими написали про нібито вибух біля Білого дому в травні.

Зараз дивляться

Ще рік тому власник облікового запису War Monitor сперечався з іншими користувачами з приводу Ізраїлю та релігії – тоді він написав, що більшість людей у ЗМІ та банках – сіоністи.

Нагадаємо, що це не перший скандал, у якому замішаний власник Twitter – раніше Маска поставили на місце за мем із Зеленським. Ілону нагадали, що він підіграє прокремлівській пропаганді, і навіть зобразили його російським військовим.