В Україні з березня 2022 року працює міжнародна електронна платіжна система PayPal.

Сервіс пришвидшив свій прихід в нашу країну через повномасштабну війну, щоб допомогти людям легко переказувати кошти з-за кордону, донатити на волонтерські фонди та оплачувати різні послуги.

Як вивести гроші з гаманця PayPal на банківську картку – читайте в нашому матеріалі.

Виводимо гроші з PayPal на картку: покрокова інструкція

На жаль, платіжна система поки не підтримує українську валюту, проте переводити чи виводити кошти можна легко з будь-якої гривневої картки.

Під час виведення на українську карту, гроші автоматично конвертуються в гривню. А поповнювати рахунок PayPal теж можна з гривневої карти з конвертацією в обрану валюту.

Якщо ви хочете переказати гроші з PayPal на свою банківську картку: