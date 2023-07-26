В Україні з березня 2022 року працює міжнародна електронна платіжна система PayPal.
Сервіс пришвидшив свій прихід в нашу країну через повномасштабну війну, щоб допомогти людям легко переказувати кошти з-за кордону, донатити на волонтерські фонди та оплачувати різні послуги.
Як вивести гроші з гаманця PayPal на банківську картку – читайте в нашому матеріалі.
Виводимо гроші з PayPal на картку: покрокова інструкція
На жаль, платіжна система поки не підтримує українську валюту, проте переводити чи виводити кошти можна легко з будь-якої гривневої картки.
Під час виведення на українську карту, гроші автоматично конвертуються в гривню. А поповнювати рахунок PayPal теж можна з гривневої карти з конвертацією в обрану валюту.
Якщо ви хочете переказати гроші з PayPal на свою банківську картку:
- Перейдіть в мобільний додаток чи на сайт PayPal. Авторизуйтесь.
- На екрані побачите свій рахунок та скільки грошей на ньому зберігається.
- Поруч з сумою на вашому рахунку знайдіть кнопку Переказати кошти та натисніть.
- Тепер вкажіть суму, яку плануєте переводити, та оберіть протягом якого часу хочете, щоб гроші надійшли на рахунок (кнопки Протягом кількох хвилин чи Через 1-3 дні).
- На екрані автоматично зʼявиться ваша банківська картка, яку ви прив’язували до рахунку сервісу під час реєстрації. Якщо хочете переказати гроші на іншу картку, натисніть Додати іншу банківську картку та вкажіть необхідні реквізити.
- Після того, як обрали картку, натисніть Далі.
- Перед вами зʼявиться інформація про переказ – банківська картка, на яку надійдуть кошти, сума переказу та конвертація в гривні. Якщо вас все влаштовує, натисніть Перевести.
- Якщо операція успішна, на екрані побачите відповідне повідомлення.