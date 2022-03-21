Як відкрити гаманець PayPal в Україні: покрокова інструкція

На тлі початку широкомасштабної війни Росії в Україні в нашій країні розпочала роботу міжнародна електронна платіжна система PayPal.

Тепер українці можуть переказувати кошти за допомогою сервісу, продавати свої товари на іноземних ринках та брати гроші на свій гаманець, допомагаючи економіці нашої країни.

Як відкрити гаманець PayPal в Україні – далі у матеріалі.

1. Для початку, потрібно перейти на сайт сервісу та натиснути в правому верхньому кутку кнопку Sign Up (Зареєструватися).

2. Необхідно вибрати країну, де ви проживаєте – Україна. Біженці можуть вибрати ту країну, де вимушено проживають.

3. Рахунок у PayPal прив’язується до телефону – необхідно вказати свій мобільний номер для додаткової безпеки.

4. Далі – налаштування профілю. Потрібно внести такі дані: адресу електронної пошти, ім’я, прізвище, а також вигадати пароль та підтвердити його.

5. Наступний крок – вказуємо місце проживання та громадянство, а також поштовий індекс.

6. Після цього на екрані з’явиться рядок Покупки через PayPal. Під нею потрібно натиснути кнопку Почати.

7. Останній крок – прив’язування до рахунку сервісу своєї банківської картки. Вводимо необхідні дані, підтверджуємо вхід та система створить гаманець у PayPal автоматично.

Після цього сайт повідомить про успішну реєстрацію та створення рахунку. Також повідомлення про це надішлють на електронну пошту.