В Украине с марта 2022 года работает международная электронная платежная система PayPal.

Сервис ускорил свой приход в нашу страну из-за полномасштабной войны, чтобы помочь людям легко переводить средства из-за рубежа, донатить на волонтерские фонды и оплачивать различные услуги.

Как вывести деньги из кошелька PayPal на банковскую карту — читайте в нашем материале.

Выводим деньги из PayPal на карту: пошаговая инструкция

К сожалению, платежная система пока не поддерживает украинскую валюту, однако переводить или выводить средства можно легко с любой гривневой карты.

Во время вывода на украинскую карту, деньги автоматически конвертируются в гривну. А пополнять счет PayPal тоже можно с гривневой карты с конвертацией в выбранную валюту.

Если вы хотите перевести деньги с PayPal на свою банковскую карту: