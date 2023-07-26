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Как вывести деньги из PayPal на банковскую карту — пошаговая инструкция

26 июля 2023, 16:03
Владислава Ткаченко редакторка ленты
PayPal
Источник: Pexels

В Украине с марта 2022 года работает международная электронная платежная система PayPal.

Сервис ускорил свой приход в нашу страну из-за полномасштабной войны, чтобы помочь людям легко переводить средства из-за рубежа, донатить на волонтерские фонды и оплачивать различные услуги.

Как вывести деньги из кошелька PayPal на банковскую карту — читайте в нашем материале.

Выводим деньги из PayPal на карту: пошаговая инструкция

К сожалению, платежная система пока не поддерживает украинскую валюту, однако переводить или выводить средства можно легко с любой гривневой карты.

Во время вывода на украинскую карту, деньги автоматически конвертируются в гривну. А пополнять счет PayPal тоже можно с гривневой карты с конвертацией в выбранную валюту.

Если вы хотите перевести деньги с PayPal на свою банковскую карту:

  • Перейдите в мобильное приложение или на сайт PayPal. Авторизуйтесь.
  • На экране увидите свой счет и сколько денег на нем хранится.
  • Рядом с суммой на вашем счете найдите кнопку Перевести средства и нажмите.
  • Теперь укажите сумму, которую планируете переводить, и выберите в течение какого времени хотите, чтобы деньги поступили на счет (кнопки В течение нескольких минут или Через 1-3 дня).
  • На экране автоматически появится ваша банковская карта, которую вы привязывали к счету сервиса во время регистрации. Если хотите перевести деньги на другую карту, нажмите Добавить другую банковскую карту и укажите необходимые реквизиты.
  • После того, как выбрали карту, нажмите Далее.
  • Перед вами появится информация о переводе — банковская карта, на которую поступят средства, сумма перевода и конвертация в гривны. Если вас все устраивает, нажмите Перевести.
  • Если операция успешна, на экране увидите соответствующее сообщение.
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