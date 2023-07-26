В Украине с марта 2022 года работает международная электронная платежная система PayPal.
Сервис ускорил свой приход в нашу страну из-за полномасштабной войны, чтобы помочь людям легко переводить средства из-за рубежа, донатить на волонтерские фонды и оплачивать различные услуги.
Как вывести деньги из кошелька PayPal на банковскую карту — читайте в нашем материале.
Выводим деньги из PayPal на карту: пошаговая инструкция
К сожалению, платежная система пока не поддерживает украинскую валюту, однако переводить или выводить средства можно легко с любой гривневой карты.
Во время вывода на украинскую карту, деньги автоматически конвертируются в гривну. А пополнять счет PayPal тоже можно с гривневой карты с конвертацией в выбранную валюту.
Если вы хотите перевести деньги с PayPal на свою банковскую карту:
- Перейдите в мобильное приложение или на сайт PayPal. Авторизуйтесь.
- На экране увидите свой счет и сколько денег на нем хранится.
- Рядом с суммой на вашем счете найдите кнопку Перевести средства и нажмите.
- Теперь укажите сумму, которую планируете переводить, и выберите в течение какого времени хотите, чтобы деньги поступили на счет (кнопки В течение нескольких минут или Через 1-3 дня).
- На экране автоматически появится ваша банковская карта, которую вы привязывали к счету сервиса во время регистрации. Если хотите перевести деньги на другую карту, нажмите Добавить другую банковскую карту и укажите необходимые реквизиты.
- После того, как выбрали карту, нажмите Далее.
- Перед вами появится информация о переводе — банковская карта, на которую поступят средства, сумма перевода и конвертация в гривны. Если вас все устраивает, нажмите Перевести.
- Если операция успешна, на экране увидите соответствующее сообщение.