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Підозрілі посилання та смертельна ДТП: шахраї атакують українців у Facebook

26 Липня 2023, 14:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Підозрілі посилання та смертельна ДТП: шахраї атакують українців у Facebook
Джерело: Pixabay

У Facebook зловмисники масово намагаються зламати облікові записи українців. У Патрульній поліції попередили про трюк, на який легко повестися.

Так, хакери розсилають посилання на сторінках користувачів або публічних групах із підписом Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так жаль….

У поліції попереджають – після переходу за посиланням, злодії можуть поцупити особисті дані, зокрема й пароль до акаунту, або ж інформацію з пристрою.

Щоб уберегти себе від злому, важливо не переходити за підозрілими посиланнями. Також не можна ділитися особистою інформацією – це стосується і конфіденційних даних банківських рахунків.

У поліції рекомендують і поліпшити захист соцмереж – використовуйте різні складні паролі на всіх своїх облікових записах. Надійною технологією також вважається двофакторна аутентифікація.

Подбати потрібно і про номер телефону, який може стати легкою мішенню для хакерів – забороніть віддалений перевипуск SIM-картки.

Утім, бувають і такі випадки, коли пароль на смартфоні забувається – у цьому разі будуть корисними способи, що допоможуть розблокувати графічний ключ. Таких порад набралося аж 6, і одна з них точно допоможе повернути доступ до гаджета.

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Джерело
Патрульна поліція
Теги
Facebook Війна в Україні Спам Хакери
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