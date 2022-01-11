Інсайдери розкрили вартість довгоочікуваних iPhone 14, які Apple представить уже цієї осені. Так, смартфони коштуватимуть від $799, а за топову модель доведеться заплатити $1199.

Відомий експерт LeaksApplePro опублікував у Twitter вартість майбутніх флагманів компанії. За інформацією експерта, у модельному ряді нових iPhone будуть 4 пристрої — базовий, Max, Pro та Pro Max.

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199 Apple is currently considering this. Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro. Makes sense to me and wouldn’t expect changes. Will keep you updated. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022

Звичайна версія коштуватиме $799 – стільки просили за iPhone 13 у вересні 2021 року. Версія Max коштуватиме $899, а Pro – $1 099. За торішній iPhone 13 Pro фанати платили на $100 менше. Pro Max буде найдорожчим – у вересні 2022 він коштуватиме $1 199. Торішня модифікація була дешевшою на $100.

Так, компанія вирішила підняти вартість, відмовитися від Mini та додати до лінійки Max. На це могли вплинути низькі продажі компактних смартфонів і всесвітній дефіцит мікросхем, якими вигідніше комплектувати топові моделі.

Нагадаємо, що вже цієї зими Apple може презентувати ще один гаджет, який підкорити фанатів своєю доступністю. Йдеться про iPhone SE 3 – його планують представити у першому кварталі 2022 року. Його очікувана вартість – від $399.