Как удалить напоминание в календаре на iPhone

Календарь на iPhone — полезное и удобное приложение, которое является частью стандартных приложений от Apple.
В нем можно составлять и следить за своим расписанием, делиться им с другими пользователями, отправлять и принимать приглашения на мероприятия, создавать различные календарные категории и разрабатывать совместные календари с друзьями или семьей.
В календарь можно добавлять важные события, о которых он автоматически напомнит, чтобы вы точно ничего не забыли!
Однако у некоторых пользователей появляются проблемы с приложением. Досаждают оповещения о событиях, которые уже не актуальны, или раздражает календарный спам!
О том, как удалить напоминания в календаре, читайте в нашем материале.
Причины появления спама или нежелательных напоминаний
Если в вашем календаре постоянно появляются сообщения о различных событиях или приглашения на встречи, вероятнее всего, вы наткнулись на календарный спам.
Появиться этот “вирус” может во время загрузки программ или музыки с неофициальных сайтов или когда вы разрешаете определенному сайту присылать нам оповещения.
Сами того не зная, вы подписываетесь на постоянные рекламные рассылки.
Самое главное в борьбе со спамом — это найти корень проблемы и устранить его!
Как удалить напоминания в календаре
Чтобы удалить напоминания из Календаря, необходимо отменить подписку.
Есть несколько способов, как это сделать.
Удаление через приложение Календарь
Способ №1
Этот вариант подойдет тем, кого раздражает напоминание о конкретном событии.
Шаг 1
Откройте Календарь.
Шаг 2
Найдите и нажмите на событие, которое вам не нужно.
Шаг 3
В нижней части экрана нажмите Отписаться от этого календаря.
Шаг 4
Для подтверждения нажмите Отписаться.
Способ № 2
Если вам ежедневно поступают новые приглашения или напоминания о различных событиях, возможно, вы случайно подписались на сайт или канал, который рассылает подписчикам свой календарь.
Чтобы справиться с этим, необходимо удалить не конкретное событие, а целый календарь.
Шаг 1
Зайдите в Календарь и выберите там Все календари.
Шаг 2
Перед вами откроются все календари, которые имеют доступ к вашему телефону. Внимательно просмотрите их. Если вы заметили неизвестный календарь со странным названием, возможно, именно он является причиной спама!
Шаг 3
С правой стороны от спамного календаря нажмите на красную иконку.
Шаг 4
Пролистайте в низ экрана и нажмите Удаление этого календаря.
Удаление ненужного события из Календаря
Если ваш Календарь не имеет спама, но вам мешают постоянные напоминания о событиях, которые уже не актуальны, это можно исправить.
Необходимо просто его удалить.
- Зайдите в Календарь.
- Выберите событие, которое хотите удалить.
- Внизу экрана найдите опцию Удалить событие.
Если событие не хотите удалять, можно просто убрать оповещение.
- Зайдите в Календарь.
- Выберите необходимое событие.
- Перед вами будет вся информация о нем. Найдите среди пунктов Напоминания и нажмите.
4. Вверху экрана выберите слово Нет.
Вы отключите напоминание. При необходимости их включения действуйте по той же схеме и выберите нужный вам временной интервал напоминания.
Как убрать уведомления из Календаря
- Зайдите в Настройки телефона.
- Выберите категорию Календарь.
- Отключите пункт Предложения мест.
3. Выберите пункт Siri и поиск.
4. Отключите подпункты Анализ этого приложения и Из приложения.
Однако будьте осторожны, потому что когда вы отключите эти подпункты, уведомления из Календаря вообще не появятся!