Как удалить напоминание в календаре на iPhone

Календарь на iPhone — полезное и удобное приложение, которое является частью стандартных приложений от Apple.

В нем можно составлять и следить за своим расписанием, делиться им с другими пользователями, отправлять и принимать приглашения на мероприятия, создавать различные календарные категории и разрабатывать совместные календари с друзьями или семьей.

В календарь можно добавлять важные события, о которых он автоматически напомнит, чтобы вы точно ничего не забыли!

Однако у некоторых пользователей появляются проблемы с приложением. Досаждают оповещения о событиях, которые уже не актуальны, или раздражает календарный спам!

О том, как удалить напоминания в календаре, читайте в нашем материале.

Причины появления спама или нежелательных напоминаний

Если в вашем календаре постоянно появляются сообщения о различных событиях или приглашения на встречи, вероятнее всего, вы наткнулись на календарный спам.

Появиться этот “вирус” может во время загрузки программ или музыки с неофициальных сайтов или когда вы разрешаете определенному сайту присылать нам оповещения.

Сами того не зная, вы подписываетесь на постоянные рекламные рассылки.

Самое главное в борьбе со спамом — это найти корень проблемы и устранить его!

Как удалить напоминания в календаре

Чтобы удалить напоминания из Календаря, необходимо отменить подписку.

Есть несколько способов, как это сделать.

Удаление через приложение Календарь

Способ №1

Этот вариант подойдет тем, кого раздражает напоминание о конкретном событии.

Шаг 1

Откройте Календарь.

Шаг 2

Найдите и нажмите на событие, которое вам не нужно.

Шаг 3

В нижней части экрана нажмите Отписаться от этого календаря.

Шаг 4

Для подтверждения нажмите Отписаться.

Способ № 2

Если вам ежедневно поступают новые приглашения или напоминания о различных событиях, возможно, вы случайно подписались на сайт или канал, который рассылает подписчикам свой календарь.

Чтобы справиться с этим, необходимо удалить не конкретное событие, а целый календарь.

Шаг 1

Зайдите в Календарь и выберите там Все календари.

Шаг 2

Перед вами откроются все календари, которые имеют доступ к вашему телефону. Внимательно просмотрите их. Если вы заметили неизвестный календарь со странным названием, возможно, именно он является причиной спама!

Шаг 3

С правой стороны от спамного календаря нажмите на красную иконку.

Шаг 4

Пролистайте в низ экрана и нажмите Удаление этого календаря.

Удаление ненужного события из Календаря

Если ваш Календарь не имеет спама, но вам мешают постоянные напоминания о событиях, которые уже не актуальны, это можно исправить.

Необходимо просто его удалить.

Зайдите в Календарь. Выберите событие, которое хотите удалить. Внизу экрана найдите опцию Удалить событие.

Если событие не хотите удалять, можно просто убрать оповещение.

Зайдите в Календарь. Выберите необходимое событие. Перед вами будет вся информация о нем. Найдите среди пунктов Напоминания и нажмите.

4. Вверху экрана выберите слово Нет.

Вы отключите напоминание. При необходимости их включения действуйте по той же схеме и выберите нужный вам временной интервал напоминания.

Как убрать уведомления из Календаря

Зайдите в Настройки телефона. Выберите категорию Календарь. Отключите пункт Предложения мест.

3. Выберите пункт Siri и поиск.

4. Отключите подпункты Анализ этого приложения и Из приложения.

Однако будьте осторожны, потому что когда вы отключите эти подпункты, уведомления из Календаря вообще не появятся!