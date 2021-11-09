Астероїд розміром з Ейфелеву вежу пролетить повз Землю зі швидкістю понад 23 тис. км/год уже у грудні. За підрахунками вчених, космічне тіло наблизиться до Землі на дуже близьку відстань.

Астрономи NASA заявляють, що астероїд буде на відстані 4 млн км від Землі — це в 10 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Місяця.

Космічне тіло отримало назву 4660 Nereus, і американське агентство класифікувало його як потенційно небезпечний астероїд — він має довжину 330 метрів, а його траєкторія польоту перетинається з орбітою Землі.

Підрахунки вчених допомогли розрахувати час зближення — це відбудеться 11 грудня, після чого він зробить оберт навколо Сонця і полетить у космос. Астрономи NASA упевнені, що він ще наблизиться до Сонячної системи — це станеться у 2060 році, якщо на його шляху не з’явиться інше космічне тіло.

За 4660 Nereus стежитимуть за допомогою телескопів. Теоретично, NASA також може відправити на астероїд зонд для подальшого вивчення або отримання зразків поверхні. Це дозволить отримати більше даних про космос.

Нагадаємо, що раніше астронавти NASA на станції МКС приготували традиційну мексиканську страву з перців чилі, які вперше вдалося виростити в космосі. Екіпаж чекав цієї миті ще з липня, коли тільки почався експеримент із вирощуванням рослини.