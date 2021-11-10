NASA перенесло висадку людей на Місяць на 2025 рік

Американське космічне агентство NASA перенесло терміни місії Артеміда. США зможуть здійснити першу висадку людини на Місяці не раніше 2025 року.

Причиною стали зміна масштабу деяких космічних програм, пандемія Covid-19 та проблеми з фінансуванням.

Білл Нельсон зазначив, що Конгрес виділив недостатньо грошей на розробку системи посадки на Місяць. Крім цього, адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа не взяла до уваги деякі технічні труднощі, плануючи висадити людину на Місяці у 2024 році.

Також один із факторів затримки реалізації програми пов’язаний із судовим позовом від компанії Blue Origin.

Джефф Безос намагався довести, що NASA несправедливо обрало компанію Ілона Маска SpaceX для будівництва місячного модуля, але суд відхилив позов.

Нагадаємо, метою програми Артеміда є повернення американських астронавтів на Місяць і освоєння супутника Землі.

Для цього NASA збудувало найпотужнішу ракету SLS та корабель Orion, який призначений для екіпажу.

Програма Артеміда буде реалізована у кілька стадій. У ході першої стадії, яка матиме назву Artemis I, вже на початку 2022 року відбудеться дебютний політ SLS із капсулою Orion навколо Місяця, але поки що без астронавтів.

На етапі Artemis II відбудеться аналогічний, але пілотований політ – не раніше травня 2024 року. Сама ж висадка астронавтів на Місяць відбудеться не раніше 2025 року.