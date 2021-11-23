Космическое агентство NASA и компания Илона Маска SpaceX запустят ракету Falcon 9 в космос, чтобы ударить по астероиду. Ученые хотят испытать систему, которая позволит менять траекторию космических тел.

Если миссия будет успешной — ее можно будет использовать для поражения космических объектов, которые несут потенциальную опасность Земле и всему человечеству.

И хотя на нашу планету ежедневно летит огромное количество астероидов, их размеры не позволяют даже коснуться поверхности. Большая скорость провоцирует возгорание в атмосфере Земли. Но около 66 млн лет назад огромное космическое тело прекратило существование динозавров. Столкновение подняло огромное количество пыли в воздух, которая заслонило Солнце.

Новая система NASA получила название Dart. Астрономы хотят узнать, сможет ли ракета целенаправленно летать в сторону астероида для поражения цели.

— Это первый шаг к предотвращению столкновения Земли с космическими объектами, — сказал Джей Тейт, директор Национального информационного центра по объектам, сближающимся с Землей.

Dart имеет вес в 610 кг — его отправит в космос ракета Falcon 9 уже в эту среду. Когда он столкнется с астероидом, ученые смогут заметить изменение траектории полета космического тела.

Напомним, что уже 11 декабря к Земле приблизится огромное космическое тело размером с Эйфелеву башню. Астрономы NASA заявляют, что астероид будет на расстоянии 4 млн. км от нас — это в 10 раз больше, чем расстояние от планеты до Луны.