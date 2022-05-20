Як отримати довідку ОК-7 в Дії

Довідка ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (у межах максимальної величини) та страховий стаж за період із 2011 року. Така довідка може бути використана для визначення страхового стажу, для розрахунку лікарняного, а також для нарахування допомоги по безробіттю. Довідку ОК-7 надає Пенсійний фонд України.

Як отримати онлайн довідку ОК-7 в Дії

Потрібно авторизуватися на порталі Дія посиланням У меню Послуги оберіть Довідка ОК-7. Якщо відомості в реєстрі застрахованих осіб відсутні, ви не зможете отримати послугу. Перевірте уважно свої дані у профілі користувача. Надішлить запит на отримання довідки.

Формування запиту загалом займає до 5 хвилин, результат ви отримаєте протягом кількох хвилин.