Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Интернет

Как получить справку ОК-7 в Дія

20 мая 2022, 08:31
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Как получить справку ОК-7 в Дія

Справка ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос (в пределах максимальной величины) и страховой стаж за период с 2011 года. Такая справка может быть использована для определения страхового стажа, для расчета больничного, а также для начисления пособия по безработице. Справку ОК-7 предоставляет Пенсионный фонд Украины.

Как получить онлайн справку ОК-7 в Дія

  1. Необходимо авторизоваться на портале Дія с помощью электронной подписи либо BankID, либо перейти по ссылке и там пройти авторизацию.
  2. В меню Услуги выберите пункт Справка ОК-7. Если сведения в реестре застрахованных лиц отсутствуют, не сможете получить услугу.
  3. Проверьте внимательно свои данные в пользовательском профиле.
  4. Отправьте запрос на получение справки.

Формирование запроса в среднем занимает до 5 минут, результат вы получите в течение нескольких минут.

Сейчас смотрят
Читайте также:
Как получить справку ОК-7 в ДіяКак сменить прописку онлайн в приложении Дія — пошаговая инструкция

Теги
Дія, Приложение Дія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь