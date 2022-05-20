Как получить справку ОК-7 в Дія

Справка ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос (в пределах максимальной величины) и страховой стаж за период с 2011 года. Такая справка может быть использована для определения страхового стажа, для расчета больничного, а также для начисления пособия по безработице. Справку ОК-7 предоставляет Пенсионный фонд Украины.

Как получить онлайн справку ОК-7 в Дія

Необходимо авторизоваться на портале Дія ссылке В меню Услуги выберите пункт Справка ОК-7. Если сведения в реестре застрахованных лиц отсутствуют, не сможете получить услугу. Проверьте внимательно свои данные в пользовательском профиле. Отправьте запрос на получение справки.

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