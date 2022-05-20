Как получить справку ОК-7 в Дія

Справка ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос (в пределах максимальной величины) и страховой стаж за период с 2011 года. Такая справка может быть использована для определения страхового стажа, для расчета больничного, а также для начисления пособия по безработице. Справку ОК-7 предоставляет Пенсионный фонд Украины.
Как получить онлайн справку ОК-7 в Дія
- Необходимо авторизоваться на портале Дія с помощью электронной подписи либо BankID, либо перейти по ссылке и там пройти авторизацию.
- В меню Услуги выберите пункт Справка ОК-7. Если сведения в реестре застрахованных лиц отсутствуют, не сможете получить услугу.
- Проверьте внимательно свои данные в пользовательском профиле.
- Отправьте запрос на получение справки.
Формирование запроса в среднем занимает до 5 минут, результат вы получите в течение нескольких минут.
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