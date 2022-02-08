Як змінити прописку онлайн у додатку Дія – покрокова інструкція

3. Обираємо адресу

Виберіть адресу, за якою хочете зареєструватися – власне житло чи житло іншого власника.

Якщо житло іншого власника, то вам необхідно отримати від нього підтвердження. Це можна зробити через QR-код чи за посиланням, яке висвітиться. Якщо житло має кілька власників, надішліть запит одному з них. Після цього ця людина має надіслати ваш запит іншим власникам.

Після того, як власник житла дав згоду на вашу реєстрацію, вам прийде повідомлення у Дії.

Якщо житло в іпотеці чи довірчій власності, тоді необхідно звернутися до іпотекодавця та отримати згоду на реєстрацію місця проживання в зазначеному майні. З отриманою згодою заявнику потрібно звернутися офлайн до ЦНАП.

Реєстрація місця проживання для осіб, які бажають зареєструватися в майні, яке в іпотеці чи довірчій власності, недоступна.