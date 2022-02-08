Як змінити прописку онлайн у додатку Дія – покрокова інструкція

Відтепер місце реєстрації в Україні можна змінити онлайн у додатку Дія.
Більше не потрібно відвідувати різні інстанції та стояти в чергах. Змінити прописку онлайн можна всього за кілька хвилин.
Як змінити прописку в Дії – покрокову інструкцію читайте в нашому матеріалі.
- Заходимо в додаток Дія
Для того, щоб змінити прописку в Дії, спочатку потрібно відкрити додаток на своєму смартфоні.
2. Обираємо розділ Послуги
Після того, як ви зайшли до Дії, необхідно вибрати розділ Послуги та Зміна свого місця реєстрації.
Варто зазначити, що якщо у вас немає паспорта у формі ID-картки, але є закордонний паспорт, ви можете скористатися послугою зміни місця реєстрації.
3. Обираємо адресу
Виберіть адресу, за якою хочете зареєструватися – власне житло чи житло іншого власника.
Якщо житло іншого власника, то вам необхідно отримати від нього підтвердження. Це можна зробити через QR-код чи за посиланням, яке висвітиться. Якщо житло має кілька власників, надішліть запит одному з них. Після цього ця людина має надіслати ваш запит іншим власникам.
Після того, як власник житла дав згоду на вашу реєстрацію, вам прийде повідомлення у Дії.
Якщо житло в іпотеці чи довірчій власності, тоді необхідно звернутися до іпотекодавця та отримати згоду на реєстрацію місця проживання в зазначеному майні. З отриманою згодою заявнику потрібно звернутися офлайн до ЦНАП.
Реєстрація місця проживання для осіб, які бажають зареєструватися в майні, яке в іпотеці чи довірчій власності, недоступна.
4. Вводимо контактні дані
Вам необхідно вказати всі свої контактні дані.
Варто зазначити, якщо ви військовозобов’язаний та Дія не знайшла вас у реєстрі, необхідно вказати дані військово-облікового документа. Якщо у вас його немає, варто звернутися до військкомату, інакше ви не зможете скористатися послугою зміни місця реєстрації.
5. Підписуємо заяву
Як тільки ви пройдете всі попередні кроки, підпишіть заяву. Якщо власник житла не ви, то зачекайте, коли її підпише власник.
Підписати заяву можна за допомогою Дія.Підпис. Якщо у вас його немає – він створюється автоматично при підписанні заяви.
6. Проводимо оплату
Необхідно сплатити за послугу, що також можна зробити за допомогою смартфона. Стандартна сума адміністративного збору – 37,22 грн.
Якщо ви реєструєте місце проживання терміном понад ніж 30 днів після зняття з попереднього місця проживання, тоді послуга коштуватиме 62,03 грн.
Якщо при оплаті у вас виникнуть питання, тоді необхідно звернутися до служби підтримки платіжної системи ТОВ ФК Єдиний простір за телефоном +38 (044) 344-56-47 чи написати на електрону адресу – support@onespace.in.ua
7. Чекаємо на результат
Після оплати заяву буде надіслано на опрацювання до реєстратора. Зазвичай це займає не більше одного дня. Після цього ви отримаєте повідомлення про результат.