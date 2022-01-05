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Як не злити хакерам свої дані через Wi-Fi – 8 порад

5 Січня 2022, 12:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Unsplash

З розвитком інтернету під’єднатися до мережі в Україні можна навіть у кафе чи аеропорту — багато установ надають доступ до Wi-Fi. І хоча захист такого зв’язку з кожним днем покращується, хакери практично завжди можуть скористатися вразливостями, щоб обікрасти жертв навіть на відстані.

Кіберполіція України нагадала українцям, як уберегти себе від хакерів при використанні загальнодоступного Wi-Fi, і чому варто віддати перевагу інтернету від мобільних операторів.

Експерти попереджають — хакери можуть перехоплювати дані банківських карток, паролі та повідомлення користувачів громадських Wi-Fi. Краще відмовитись від банківських операцій під час підключення до спільної мережі.

Також деякі Wi-Fi зони можуть вимагати від користувача авторизації за допомогою мобільного телефону або електронної пошти. Краще відмовитись — даними можуть скористатися зловмисники.

Інші поради від Кіберполіції істотно збільшать вашу безпеку в мережі:

  • вимкніть опцію загального доступу до файлів;
  • забороніть виявлення свого смартфона іншими користувачами мережі;
  • вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі;
  • використовуйте VPN під час підключення до громадської мережі Wi-Fi;
  • не реєструйтесь на нових ресурсах під час використання невідомої мережі;
  • якщо з’єднання переривається і відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.

Безпека в мережі можлива лише за умови використання перевірених сайтів та джерел трафіку. Піратські сайти можуть навіть допомагати хакерам красти дані людей. Експерти з’ясували, що за останні 5 років у Європі стали менше користуватися краденим контентом. Багато хто почав користуватися платними підписками на сервіси, щоб легально користуватися даними.

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Теги
Wi-Fi , Інтернет , Кіберполіція , Смартфон
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