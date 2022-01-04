Популярність сайтів із неліцензійним контентом у Європі продовжує падати. Дослідження показало, що навіть пандемія не змогла завадити користувачам відмовитись від піратських сайтів.

Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) вивчило статистику 2017-2020 років – дані охоплювали користувачів країн ЄС та Великої Британії.

Так, за цей період популярність сайтів з піратським контентом впала майже вдвічі — з 41,4 млрд запитів до 23,5 млрд. Зміни відбувалися рівномірно навіть під час пандемії.

Найчастіше жителів ЄС цікавила вкрадена музика. На її частку припадав 80% всього контенту. Вже наприкінці 2020 року показник опустився до 20% – користувачів почали цікавити серіали (70%) та фільми (10%).

Також статистику вдалося розбити країнами — піратський контент цікавив жителів Латвії. Польща може похвалитися найнижчим показником – там піратів найменше.

За ці роки багато користувачів мережі почали знайомитися з різними підписками на сервіси, де можна легально користуватися цікавим контентом.

Пандемія також не змогла знищити і кіноіндустрію – графік багатьох кіноподій у всьому світі довелося адаптувати до пандемічних реалій, а багато фільмів почали приносити величезний прибуток. Як одна з найуразливіших індустрій змогла стати з колін після появи Covid-19 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.