Експерти з кібербезпеки з Dr.Web виявили близько 190 додатків, якими прикривалися віруси Trojan. Шкідливий код заразив пристрої понад 9,3 млн користувачів по всьому світу.

Всі програми були виявлені в магазині Huawei App Gallery, який активно використовується китайськими смартфонами. Самі програми дійсно працюють – їх можна запустити та грати. Однак їхнє завдання в іншому — вони повинні були залучити якнайбільше користувачів.

Співробітники Dr.Web повідомляють, що віруси запитували доступ до дзвінків та інших даних та збирали інформацію про користувачів. Trojan передавав хакерам номер телефону жертви, розташування пристрою, параметри мережі та інші налаштування. Такі дані можуть продаватися на чорному ринку, або використовуватися для нативної реклами.

Відомо, що більшість із них націлені на російськомовних гравців — весь інтерфейс був доступний цією мовою.

Експерти рекомендують завантажувати додатки лише у перевірених магазинах – у Google Play та App Store. Також варто перевіряти програми на шкідливий код – антивірусні програми з цим чудово справляються.

Крім крадіжки інформації, зловмисники хочуть отримати контроль за пристроєм. Експерти з безпеки опублікували топ найпопулярніших паролів 2021 року. Найпопулярнішим захистом виявилася послідовна комбінація цифр – 123456.