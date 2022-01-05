С развитием интернета подключиться к сети в Украине можно даже в кафе или аэропорту — многие учреждения предоставляют доступ к Wi-Fi. И хотя защита такой связи с каждым днем улучшается, хакеры практически всегда могут воспользоваться лазейками, чтобы обокрасть жертв даже на расстоянии.
Киберполиция Украины напомнила украинцам, как уберечь себя от хакеров при использовании общедоступного Wi-Fi, и почему стоит предпочесть интернет от мобильных операторов.
Эксперты предупреждают — хакеры могут перехватывать данные банковских карт, пароли и сообщения пользователей общественных Wi-Fi. Лучше отказаться от банковских операций во время подключения к общей сети.
Также некоторые Wi-Fi зоны могут потребовать от пользователя авторизации с помощью мобильного телефона или электронной почты. Лучше отказаться — данными могут воспользоваться злоумышленники.
Остальные советы от Киберполиции существенно увеличат вашу безопасность в сети:
- отключите опцию общего доступа к файлам;
- запретите обнаружение своего смартфона другими пользователями сети;
- выключите опцию автоматического подключения к открытой сети;
- используйте VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi;
- не регистрируйтесь на новых ресурсах при использовании неизвестной сети;
- если соединение прерывается и происходит переподключение — не используйте такую сеть.
Безопасность в сети возможна только при использовании проверенных сайтов и источников трафика. Пиратские сайты могут даже помогать хакерам красть данные людей. Эксперты выяснили, что за последние 5 лет в Европе стали меньше пользоваться краденным контентом. Многие начали пользоваться платными подписками на сервисы, чтобы легально пользоваться данными.