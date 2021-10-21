Компанія Microsoft починає тестувати роботу Android-застосунків для системи Windows 11. Учасникам бета-тесту доступна обмежена кількість сервісів, які раніше були на смартфонах.

Ще під час анонсу Windows 11, корпорація обіцяла цю функцію. Однак підтримка сторонніх додатків з мобільних пристроїв з’явилася тільки зараз.

До списку доступних застосунків увійшли такі сервіси та ігри – Amazon Kindle, додаток Washington Post, Clash of Kings, Coin Master і Lego Duplo World.

Звісно, далеко не всі програми надають унікальні можливості – закордонні ЗМІ, як-от Washington Post, можна читати за допомогою браузера. Аналогічні сайти є і для Amazon Kindle.

Все це повинно працювати на пристроях AMD і Intel. Весь секрет сумісності полягає в підсистемі Windows, яка сама працює на базі технології Intel Bridge Technology.

Нагадаємо, що довгоочікувана Windows 11 отримала й інші великі зміни. Тепер нова ОС містить новий користувальницький інтерфейс, перероблене меню Пуск, оновлений Microsoft Store, віджети, інтеграцію з Microsoft Teams і багато іншого.

Компанія також обіцяла збільшену продуктивність та поліпшену систему безпеки. Щоправда, системні вимоги залишають бажати кращого.

Оновитися до актуальної версії може кожен користувач Window 10 безкоштовно.

Фото: Microsoft