Компания Microsoft начинает тестировать работу Android-приложений для системы Windows 11. Участникам бета-теста доступно ограниченное количество сервисов, которые раньше были на смартфонах.

Еще во время анонса Windows 11, корпорация обещала эту функцию. Однако поддержка сторонних приложений с мобильных устройств появилась только сейчас.

В список доступных приложений вошли следующие сервисы и игры — Amazon Kindle, приложение Washington Post, Clash of Kings, Coin Master и Lego Duplo World.

Конечно, далеко не все приложения предоставляют уникальные возможности — зарубежные СМИ, такие как Washington Post, можно читать с помощью бразера. Аналогичные сайты есть и для Amazon Kindle.

Все это должно работать на устройствах AMD и Intel. Весь секрет совместимости заключается в подсистеме Windows, которая сама работает на базе технологии Intel Bridge Technology.

Напомним, что долгожданная Windows 11 получила и другие крупные изменения. Теперь новая ОС включает в себя новый пользовательский интерфейс, переработанное меню Пуск, обновленный Microsoft Store, виджеты, интеграцию с Microsoft Teams и многое другое.



Компания также обещала увеличенную производительность и улучшенную систему безопасности. Правда, системные требования оставляют желать лучшего.

Обновиться до актуальной версии может каждый пользователь Window 10 бесплатно.

Фото: Microsoft