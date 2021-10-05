Компанія Microsoft офіційно випустила Windows 11. Тепер нова ОС офіційно доступна для завантаження. Всі користувачі Windows 10 можуть оновитися безкоштовно.

За словами Microsoft, доступ до Windows 11 буде поступово з’являтися на пристроях користувачів. Компанія розповіла, які користувачі отримають оновлення першими. Йдеться про власників нових пристроїв на Windows 10 – їм дано пріоритет у завантаженні.

– Ми очікуємо, що всім пристроям з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11 до середини 2022 року, – заявили в Microsoft.

Як завантажити Windows 11 на комп’ютер:

Для цього потрібно перейти в Налаштування;

Відкрити розділ служби Windows Update;

Якщо оновлення буде доступним — система запропонує завантажити нову версію.

Компанія протягом кількох років займалася створенням Windows 11. Тепер нова ОС містить новий користувальницький інтерфейс, перероблене меню Пуск, оновлений Microsoft Store, віджети, інтеграцію з Microsoft Teams і багато іншого.

Компанія також обіцяла збільшену продуктивність, а також поліпшену систему безпеки. Щоправда, системні вимоги залишають бажати кращого.

Щоб завантажити Windows 11 і користуватися ОС без проблем, необхідно мати пристрій з 4 Гб оперативної пам’яті, а також процесор із мінімальною частотою в 1 ГГц.

Зараз такими параметрами можуть похвалитися далеко не кожні пристрої, хоч вони й працюють з Windows 10 без проблем.