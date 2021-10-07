Компанія Microsoft опублікувала докладну інструкцію для встановлення Windows 11. Нова ОС стане доступною навіть для пристроїв, які не відповідають мінімальним вимогам для стабільної роботи.

Щоб встановити Windows 11, для початку необхідно викликати реєстр бази даних. Для цього потрібно:

Одночасно натиснути клавіші Win+R; У віконці Виконати набрати команду regedit і натиснути Ok; Підтвердити запуск реєстру натисканням на кнопку Так.

Це робиться для обходу вбудованого захисту TPM 2.0.

Після відкриття реєстру параметрів, необхідно перейти в розділ HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetupMoSetup. У ньому потрібно знайти значення REG_DWORD з ім’ям AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU, а потім встановити значення 1.

Таким чином система ігноруватиме той факт, що процесор комп’ютера не призначений для нової Windows 11.

Після змін в системі потрібно скопіювати iso-файл з новою ОС на флешку, і встановити її під час вмикання комп’ютера.

Варто відзначити, що всі зміни в роботі системи здійснюються на свій страх і ризик. Microsoft не несе відповідальності за втрату даних або вихід з ладу деяких функцій або ОС.

– Пристрої, які не відповідають цим вимогам, більше не будуть отримувати оновлення. Якщо вам відмовили в оновленні Windows, вам доведеться завантажити та встановити виправлення вручну, — повідомляється на сайті підтримки Microsoft.

Нагадаємо, що компанія представила Windows 11 на початку жовтня. Всі користувачі зможуть оновитися абсолютно безкоштовно. Microsoft також розповіла, які користувачі отримають оновлення першими. Йдеться про тих, хто купує нові пристрої на Windows 10.