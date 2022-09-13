Ремонт новеньких iPhone 14 обійдеться дорожче, ніж торішні моделі. Наприклад, заміна акумулятора коштуватиме на $30 більше.

Так, за просту заміну ресурсу доведеться заплатити $99. Для порівняння, у моделях iPhone 13 ця послуга коштує $69, а для версії SE – $49.

Примітно, що Apple досі не розкрила місткість акумуляторів усіх чотирьох моделей iPhone 14. На презентації у вересні корпорація запевнила, що компонент забезпечує найбільший час автономної роботи за всю історію iPhone.

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Поки новенькі смартфони не потрапили до рук блогерів, тож перевірити слова корпорації немає можливості.

Щоправда, про ремонт акумулятора iPhone 14 поки не варто турбуватися – компанія замінить деталь за програмою AppleCare тільки в тому випадку, якщо батарея витратить свій ресурс на 20%. За заявою самої Apple, це станеться не раніше ніж 500 повних циклів зарядки.

Нагадаємо, що на початку вересня відбулася презентація iPhone 14 – публіці також показали нові навушники та годинники. З 12 вересня для власників смартфонів відкрили доступ до нової версії iOS 16, яка сподобається далеко не всім через дизайнерські рішення.