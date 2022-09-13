Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Гаджети

Виплив перший нюанс: ремонт iPhone 14 помітно подорожчав

13 Вересня 2022, 12:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Depositphotos

Ремонт новеньких iPhone 14 обійдеться дорожче, ніж торішні моделі. Наприклад, заміна акумулятора коштуватиме на $30 більше.

Так, за просту заміну ресурсу доведеться заплатити $99. Для порівняння, у моделях iPhone 13 ця послуга коштує $69, а для версії SE – $49.

Примітно, що Apple досі не розкрила місткість акумуляторів усіх чотирьох моделей iPhone 14. На презентації у вересні корпорація запевнила, що компонент забезпечує найбільший час автономної роботи за всю історію iPhone.

Зараз дивляться

Поки новенькі смартфони не потрапили до рук блогерів, тож перевірити слова корпорації немає можливості.

Щоправда, про ремонт акумулятора iPhone 14 поки не варто турбуватися – компанія замінить деталь за програмою AppleCare тільки в тому випадку, якщо батарея витратить свій ресурс на 20%. За заявою самої Apple, це станеться не раніше ніж 500 повних циклів зарядки.

Нагадаємо, що на початку вересня відбулася презентація iPhone 14 – публіці також показали нові навушники та годинники. З 12 вересня для власників смартфонів відкрили доступ до нової версії iOS 16, яка сподобається далеко не всім через дизайнерські рішення.

Читайте також:
Apple WatchНові датчики та дизайн: представлено розумні годинники Apple Watch 8

Джерело
The Verge
Теги
Apple iPhone
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь