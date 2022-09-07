Компанія Apple представила новий розумний годинник Apple Watch 8 на презентації 7 вересня. Серед головних змін – покращений дизайн та нові функції.

У нові моделі додали новий датчик – тепер годинник може вимірювати температуру. За заявою Apple, це буде особливо корисно для жінок та їхнього здоров’я. Вночі годинник вимірюватиме температуру зап’ястя кожні 5 секунд і записуватиме зміни.

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Годинник також зможе визначати, якщо власник потрапив в автомобільну аварію – гаджет самостійно звернутися за допомогою до місцевих служб. Аналогічно й з іншим популярним транспортом.

У Apple Watch 8 оновили акселерометр – вона працює вчетверо швидше, ніж попередня деталь.

Що стосується автономності, годинник може працювати до 36 годин у режимі низького енергоспоживання. Годинник доступний відразу в 4 колірних версіях.

Щодо цін, за Apple Watch 8 попросять від $399, і у продажу вони з’являться 16 вересня.

Apple також презентувала Apple Watch SE.

Бюджетний годинник отримав захист від води, а також систему визначення аварії, як у базової версії Apple Watch 8. У компанії також оновили сімейний доступ для кращого контролю за дітьми. Процесор – S8, як у базової версії.

За дешеву версію Apple Watch SE попросять від $249.