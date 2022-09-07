Компанія Apple представила iPhone 14 на презентації 7 вересня. Як і очікувалося, публіці показали відразу 4 версії: 6,1-дюймовий iPhone 14, 6,1-дюймовий iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовий iPhone 14 Plus та 6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max.

Як і очікувалося, особливих змін у дизайні не трапилося – лише виріз екрана. У топових версіях Pro і Pro Max помітно зменшили виріз для датчиків та камери.

Зараз дивляться

Площу навколо вирізу можна використовувати для віджетів.

Що стосується задніх камер, лінзи тепер випиратимуть ще більше, що сподобається далеко не всім.

Як і очікувалося, Apple випустила нові колірні рішення – iPhone 14 і 14 Plus будуть доступні в кольорах Midnight (чорний), Starlight (білий), синій, червоний, бежевий та червоний.

Головні зміни підготували для версій Pro та Pro Max – топові модифікації отримали 48-мегапіксельну основну камеру, а також можливість запису відео у форматі 4K.

Базовий iPhone 14 та Plus-версія отримала 12-мегапіксельний основний датчик – такий використовується в iPhone 13 Pro. Камера на 49% краще знімає у темряві, ніж у попередній моделі.

Усі модифікації отримали покращену фронтальну камеру – вона зможе знімати у широкоформатному режимі.

Щодо начинки, Pro-моделі оснастили чипсетом A16 від Apple. Базові можуть похвалитися торішніми A15 від iPhone 13.

Головна зміна – супутниковий зв’язок. З його допомогою можна буде обмінюватися повідомленнями в тих куточках Землі, де стільникового зв’язку просто немає.

Примітно, що iPhone 14 для США вперше зникне роз’єм для SIM-картки. У доступі будуть лише електронні аналоги eSIM.

У нові флагмани також додали режим визначення ДТП – смартфон самостійно звернутися за допомогою у разі аварії.

Pro-версії отримали технологію постійно увімкненого дисплея. Екран стає менш яскравим, але працює постійно на основі з частотою оновлення до 1 Гц.

Цінники на новенькі iPhone вже котрий рік продовжують зростати. Топові моделі подорожчають у середньому на $100 у порівнянні з торішніми моделями.

iPhone 14 – $799 ;

iPhone 14 Plus- $899 ;

iPhone 14 Pro – $ 999;

iPhone 14 Pro Max – $ 1099;

Усі моделі будуть доступними для замовлення з 9 вересня.