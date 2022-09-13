Ремонт новеньких iPhone 14 обойдется дороже, чем прошлогодних моделей. К примеру, замена аккумулятора будет стоить на $30 больше.

Так, за простую замену ресурса придется заплатить $99. Для сравнения, в моделях iPhone 13 эта услуга стоит $69, а для версии SE — $49.

Примечательно, что Apple до сих пор не раскрыла емкость аккумуляторов всех четырех моделей iPhone 14. На презентации в сентябре корпорация заверила, что компонент обеспечивает самое большое время автономной работы за всю историю iPhone.

Сейчас смотрят

Пока новенькие смартфоны не попали в руки блогеров, поэтому проверить слова корпорации нет возможности.

Правда, о ремонте аккумулятора iPhone 14 пока не смысла беспокоиться — компания заменит деталь по программе AppleCare только в том случае, если батарея израсходует свой ресурс на 20%. По заявлению самой Apple, это случится не раньше 500 полных циклов зарядки.

Напомним, что в начале сентября состоялась презентация iPhone 14 — публике также показали новые наушники и часы. С 12 сентября для владельцев смартфонов открыли доступ к новой версии iOS 16, которая понравится далеко не всем из-за дизайнерских решений.