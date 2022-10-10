У новеньких iPhone 14 виявили чергову проблему – цього разу із системою виявлення ДТП. Смартфон починає дзвонити до екстрених служб, якщо власник катається на американських гірках.

Систему Crash Detection презентували восени разом з iPhone 14 та Apple Watch – вона призначена для виявлення автомобільної аварії за допомогою датчика акселерометра. Після цього пристрій дзвонить до екстрених служб і відправляє координати.

Ще у вересні Apple запевняла, що система спрацює лише в тому випадку, якщо власник ґаджета потрапив у ДТП – падіння смартфона не враховуватиметься.

Зараз дивляться

Наразі жителі США повідомляють про збої в системі після походів до парку атракціонів. У деяких випадках телефони дзвонили до екстрених служб під час поїздок, і власники не могли нічого з цим вдіяти, поки поїздка не закінчилася.

Apple поки що ніяк не прокоментувала цю проблему. Цілком можливо, що для закриття вразливості доведеться відкалібрувати чутливість акселерометра, який відповідає за спрацювання системи.

Утім, проблеми спостерігається і в люксовому годиннику – в Apple Watch Ultra з’явився желейний екран, через який читати інформацію з дисплея просто неможливо. Одна частина дисплея оновлюється повільніше за іншу, через що з’являється ефект тремтіння.