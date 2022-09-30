У новенькому розумному годиннику Apple Watch Ultra виявили серйозну проблему. Зображення на дисплеї вібрує, роблячи інформацію неможливою для прочитання.

Недоопрацювання виявили перші власники Apple Watch Ultra за ціною від $800. Желейний екран з’являється тоді, коли одна половина дисплея оновлюється повільніше за іншу. Через це зображення відображається некоректно.

Le jelly scrolling est de retour sur la nouvelle #applewatchultra ???? pic.twitter.com/0cbmNClfcg — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 28, 2022

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Втім, поки що проблему важко назвати поширеною – про неї на цей час заявило лише кілька людей. До того ж, вона з’являється лише під час прокручування повідомлень у годиннику.

Подібна проблема – не новинка для гаджетів Apple – торішній iPad Mini 6 також страждав від желейного екрану. Тоді компанія заявила, що це нормально для РК-дисплеїв. Щоправда, це не сподобалося користувачам, і вони подали колективний позов на виробника.

Можливо, всьому виною нові можливості годинника – Apple Watch Ultra отримали OLED-дисплей з яскравістю 2000 ніт, що у 2 рази яскравіше, ніж у Watch Series 8. До того ж, у новенькому девайсі більший дисплей, що негативно позначилося на довговічності та автономності пристрою .

Компанія поки що ніяк не прокоментувала цю проблему – схоже, вона не дуже поширена.

Щоправда, не тільки в годиннику з серії нових гаджетів Apple виявили проблему – наприклад, бездротові навушники AirPods Pro 2 неможливо відремонтувати. У разі ламання пристрій можна лише викинути та купити новий.