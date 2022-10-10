В новеньких iPhone 14 обнаружили очередную проблему — на этот раз с системой обнаружения ДТП. Смартфон начинает звонить в экстренные службы, если владелец прокатится на американских горках.

Систему Crash Detection презентовали этой осенью вместе с iPhone 14 и Apple Watch — она предназначена обнаруживать автомобильную аварию с помощью датчика акселерометра. После этого устройство звонит в экстренные службы и отправляет координаты.

Еще в сентябре Apple уверяла, что система сработает только в том случае, если владелец гаджета попал в ДТП — простое падение смартфона не будет учитываться.

Сейчас смотрят

Теперь жители США сообщают о сбоях в системе после походов в парк аттракционов. В некоторых случаях телефоны звонили в службы экстренной помощи во время поездок, и владельцы не могли ничего с этим поделать, пока поездка не закончилась.

Apple пока никак не прокомментировала эту проблему. Вполне возможно, что для закрытия уязвимости придется откалибровать чувствительность акселерометра, который отвечает за срабатывание системы.

Впрочем, проблемы наблюдаются и в люксовых часах — в Apple Watch Ultra появился желейный экран, из-за которого читать информацию с дисплея просто невозможно. Одна часть дисплея обновляется медленнее другой, из-за чего появляется эффект дрожания.