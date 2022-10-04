Євросоюз зобов’язав Apple відмовитись від Lightning на користь USB-C. Наразі корпорація змушена змінити свої погляди на розробку пристроїв у 2023 році.

Закон про стандартизацію USB-C у смартфонах підтримало 602 члени парламенту, тоді як проти ідеї виступило лише 13 чиновників. Тепер справа за країнами у складі ЄС, які мають підтримати зміни.

Перехід на USB-C торкнеться всіх портативних електронних пристроїв – планшетів, смартфонів плеєрів тощо.

Зараз дивляться

Відомо, що під час вирішального засідання один із членів парламенту показав сплутаний клубок з кабелів, які використовуються для живлення пристроїв. Після цього він заявив, що всі вони легко замінюються одним із стандартом USB-C.

І якщо виробників смартфонів на Android це не торкнеться, найбільше може постраждати Apple. Втім, інсайдери раніше стверджували, що компанія вже тестує новий iPhone з USB-C, тому закон не стане подивом для розробників. Який саме iPhone отримає новий стандарт зарядки – невідомо. Цілком можливо, це буде iPhone 15, який Apple покаже вже восени 2023 року.

А поки що Apple тестує прототипи майбутніх флагманів, користувачі вже негативно відгукуються про якість iPhone 14, які представили минулого місяця. Як виявилось, матова поверхня задньої кришки смартфонів просто відвалюється частинами. Це відбувається під час дряпання кришки.