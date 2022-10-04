Довгоочікувана гра Overwatch 2 стане доступною для користувачів вже 4 жовтня 2022 року. Геймери підрахували, скільки знадобиться грошей для покупки всіх косметичних предметів із першої частини.

Як виявилось, за задоволення доведеться заплатити понад $12 тис. реальних грошей за внутрішньоігрові предмети, які не впливають на геймплей. Щоб вирахувати цю суму, гравці порахували вартість однієї внутрішньоігрової валюти до долара та дізналися загальну кількість предметів – від скінів до реакцій та поз героїв.

Відомо, що в першій частині гри було 32 героїв, у той час, як у Overwatch 2 буде 35. Втім, пограти в оригінальну версію вже не вдасться – з 4 жовтня компанія Blizzard почала відключати сервери для гравців. Це відбувається перед виходом нової частини.

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Нагадаємо, що анонс Overwatch 2 відбувся ще 2019 року. Це приквел першої частини, яка стала всесвітньо відомою та склала конкуренцію іншим шутерам від першої особи. На відміну від першої частини, в Overwatch 2 не буде лутбоксів – їх замінили на бойову перепустку, за яку доведеться платити щомісяця. Усі невідкриті ящики перед запуском розкриють і перемістять їх в інвентар власника.

Розробники інших ігор радують користувачів безкоштовними сюрпризами – українські гравці у World of Tanks можуть перенести свої облікові записи на європейський регіон. Зробити це потрібно до 12 жовтня.