Долгожданная игра Overwatch 2 станет доступной для пользователей уже 4 октября 2022 года. Геймеры подсчитали, сколько понадобится денег для покупки всех косметических предметов из первой части.

Как оказалось, за удовольствие придется заплатить больше $12 тыс. реальных денег за внутриигровые предметы, которые не влияют на геймплей. Чтобы высчитать эту сумму, игроки высчитали стоимость одной внутриигровой валюты к доллару и узнали общее число предметов — от скинов до реакций и поз героев.

Известно, что в первой части игры было 32 героя, в то время как у Overwatch 2 будет 35. Впрочем, поиграть в оригинальную версию уже не получится с 4 октября компания Blizzard начала отключать сервера для игроков. Это происходит как раз перед выходом новой части.

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Напомним, что анонс Overwatch 2 состоялся еще в 2019 году. Это приквел первой части, которая стала всемирно известной и составила конкуренцию другим шутерам от первого лица. В отличие от первой части, в Overwatch 2 не будет лутбоксов — их заменили на боевой пропуск, за который придется платить каждый месяц. Все неоткрытые ящики перед запуском вскроют и переместят их содержимое в инвентарь владельца.

Разработчики других игр радуют пользователей бесплатными сюрпризами — украинские игроки в World of Tanks могут перенести свои учетные записи на европейский регион. Сделать это нужно до 12 октября.