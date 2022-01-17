Sony опублікувала список найочікуваніших ігор для консолей, які з’являться у продажу цього чи наступного року. Так, до списку проектів потрапили як ексклюзиви компаній, і роботи інших корпорацій. Оскільки компанія все ще підтримує PS4, тайтли будуть підтримуватись не лише на PlayStation 5.
Повний список довгоочікуваних ігор 2022-2023 років:
- Horizon Forbidden West – 18 лютого
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 28 січня на PS5, 2022-го – на ПК
- Elden Ring – 25 лютого
- Dying Light 2 – 4 лютого
- God of War Ragnarök – 2022 рік
- Gran Turismo 7 – 4 березня
- Gotham Knights – 2022 рік
- Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – 18 березня
- Ghostwire: Tokyo – 2022 рік
- Tiny Tina’s Wonderlands – 25 березня
- Rainbow Six Extraction – 20 січня
- Suicide Squad: Kill the Justice League – 2022 рік
- Stray – початок 2022-го
- OlliOlli World – 8 лютого
- Salt and Sacrifice – 2022 рік
- Little Devil Inside – 2022 рік
- Sifu – 8 лютого
- Oxenfree II: Lost Signals – 2022 рік
- Tchia – 2022 рік
- Babylon’s Fall – 3 березня
- Forspoken – 24 травня
- The Lord of the Rings: Gollum – 2022 рік
Для деяких проектів вже назвали дату релізу, тоді як інші можуть вийти будь-якої пори цього року.
Варто зазначити, що до списку потрапили навіть інді-ігри, які не розраховані на широку аудиторію – Little Devil Inside та OlliOlli World.
Крім очікування ігор на PS, січень зустрів геймерів досить тепло — вже 20-го числа стане доступним мультиплеєрний шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, а 28-го – Pokémon Legends: Arceus. Ознайомитись із повним списком ігор січня можна у матеріалі Фактів ICTV.