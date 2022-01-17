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Найочікуваніші ігри для PS5 та PS4: ексклюзиви та гучні проекти 2022

17 Січня 2022, 10:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Playstation
Джерело: Depositphotos

Sony опублікувала список найочікуваніших ігор для консолей, які з’являться у продажу цього чи наступного року. Так, до списку проектів потрапили як ексклюзиви компаній, і роботи інших корпорацій. Оскільки компанія все ще підтримує PS4, тайтли будуть підтримуватись не лише на PlayStation 5.

Повний список довгоочікуваних ігор 2022-2023 років:

  1. Horizon Forbidden West – 18 лютого
  2. Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 28 січня на PS5, 2022-го – на ПК
  3. Elden Ring – 25 лютого
  4. Dying Light 2 – 4 лютого
  5. God of War Ragnarök – 2022 рік
  6. Gran Turismo 7 – 4 березня
  7. Gotham Knights – 2022 рік
  8. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – 18 березня
  9. Ghostwire: Tokyo – 2022 рік
  10. Tiny Tina’s Wonderlands – 25 березня
  11. Rainbow Six Extraction – 20 січня
  12. Suicide Squad: Kill the Justice League – 2022 рік
  13. Stray – початок 2022-го
  14. OlliOlli World – 8 лютого
  15. Salt and Sacrifice – 2022 рік
  16. Little Devil Inside – 2022 рік
  17. Sifu – 8 лютого
  18. Oxenfree II: Lost Signals – 2022 рік
  19. Tchia – 2022 рік
  20. Babylon’s Fall – 3 березня
  21. Forspoken – 24 травня
  22. The Lord of the Rings: Gollum – 2022 рік

Для деяких проектів вже назвали дату релізу, тоді як інші можуть вийти будь-якої пори цього року.

Варто зазначити, що до списку потрапили навіть інді-ігри, які не розраховані на широку аудиторію – Little Devil Inside та OlliOlli World.

Крім очікування ігор на PS, січень зустрів геймерів досить тепло — вже 20-го числа стане доступним мультиплеєрний шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, а 28-го – Pokémon Legends: Arceus. Ознайомитись із повним списком ігор січня можна у матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело
Playstation Blog
Теги
Ігри , Відеоігри
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