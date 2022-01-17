Sony опублікувала список найочікуваніших ігор для консолей, які з’являться у продажу цього чи наступного року. Так, до списку проектів потрапили як ексклюзиви компаній, і роботи інших корпорацій. Оскільки компанія все ще підтримує PS4, тайтли будуть підтримуватись не лише на PlayStation 5.

Повний список довгоочікуваних ігор 2022-2023 років:

Horizon Forbidden West – 18 лютого Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 28 січня на PS5, 2022-го – на ПК Elden Ring – 25 лютого Dying Light 2 – 4 лютого God of War Ragnarök – 2022 рік Gran Turismo 7 – 4 березня Gotham Knights – 2022 рік Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – 18 березня Ghostwire: Tokyo – 2022 рік Tiny Tina’s Wonderlands – 25 березня Rainbow Six Extraction – 20 січня Suicide Squad: Kill the Justice League – 2022 рік Stray – початок 2022-го OlliOlli World – 8 лютого Salt and Sacrifice – 2022 рік Little Devil Inside – 2022 рік Sifu – 8 лютого Oxenfree II: Lost Signals – 2022 рік Tchia – 2022 рік Babylon’s Fall – 3 березня Forspoken – 24 травня The Lord of the Rings: Gollum – 2022 рік

Для деяких проектів вже назвали дату релізу, тоді як інші можуть вийти будь-якої пори цього року.

Варто зазначити, що до списку потрапили навіть інді-ігри, які не розраховані на широку аудиторію – Little Devil Inside та OlliOlli World.

Крім очікування ігор на PS, січень зустрів геймерів досить тепло — вже 20-го числа стане доступним мультиплеєрний шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, а 28-го – Pokémon Legends: Arceus. Ознайомитись із повним списком ігор січня можна у матеріалі Фактів ICTV.