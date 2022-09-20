Пользователи популярных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и других проектов белорусской компании Wargaming получили возможность переноса своих аккаунтов с российских серверов. Сделать это можно в течения 20 дней, и перенос на серверы Европы будут окончательными.

Об этом сообщается на сайте компании. Wargaming уже продала свои бизнесы в России и Беларуси и сосредоточилась на рынке ЕС, чтобы не зарабатывать кровавые деньги.

Так, каждый игрок в World of Tanks получает на выбор два варианта.

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Первый — остаться на серверах RU-региона и связать свою учетную запись с проектом, который дальше пытается развить российская компания Lesta Games. Не самый лучший выбор, учитывая неудачные локализации зарубежных игр российскими компаниями.

Второй вариант — перенести свой аккаунт на EU-регион, где разработкой продолжает заниматься компания Wargaming, создавшая World of Tanks с нуля.

Решение нужно принять до 12 октября. После перехода игроку будет предложен один из лучших регионов с наибольшим количеством серверов и стабильной сетью.

Стоит отметить, что игроки на европейских регионах смогут пользоваться всеми видами оплат кроме российских и беларусских.

Во время переноса аккаунта на EU-регион сохранится весь прогресс, цены в Премиум-магазине, стабильный пинг благодаря переносу серверов, а также поддержка украинского и русского языка на сайте европейского World of Tanks.