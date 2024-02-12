Співробітник Apple потрапив за ґрати через крадіжку секретних даних компанії. Так, витік стосувався проєкту Project Titan – розробки безпілотних авто.

За що отримав термін ув’язнення колишній співробітник Apple

За даними видання Hypebeast, злодія звати Сяолан Чжан, і справа про крадіжку ведеться ще з 2018 року. Шість років тому його звинуватили в зборі конфіденційної інформації, коли він працював над Project Titan.

За даними справи, під час роботи він взяв відпустку для догляду за дитиною, але після закінчення відпочинку заявив, що не повернеться працювати в Apple, після чого приєднався до китайського стартапу з розробки безпілотних авто.

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В Apple звернули увагу на таку дивну поведінку, і провели своє розслідування щодо Чжана. Наприклад, вони просканували активність чоловіка на його пристроях Apple. Як виявилося, він вкрав кілька файлів під час роботи, – серед них і креслення безпілотника в рамках Project Titan.

На початку судової справи, Чжанг не визнав себе винним, але змінив свою думку вже у 2022 році. Суд Каліфорнії засудив інженера до 120 днів в’язниці та перебування під наглядом наступні три роки. Зловмисник також має виплатити штраф у розмірі $147 тис.

Нагадаємо, що у 2024 році Apple зайнялася розробкою більш простого автомобіля, який складе конкуренцію Tesla. Project Titan розроблявся близько 10 років, і так і не привів до виходу безпілотного авто на ринок.