Apple дозволить завантажувати додатки на iPhone зі сторонніх магазинів

Компанія Apple дасть користувачам iPhone завантажувати додатки не тільки з App Store. Щоправда, ця послуга буде доступною лише для жителів ЄС.

Що Apple змінить для власників iPhone

Так, уже в березні 2024 року розробники додатків зможуть запропонувати завантажувати на iPhone програми за межами App Store. Це допоможе позбутися величезної комісії в 30%, яку Apple бере за купівлю додатків через свій магазин.

На такий крок компанія зважилася через новий закон ЄС про цифрові ринки – компанії з більш ніж 45 млн активними користувачами і капіталізацією понад €75 млн повинні робити свої програми сумісними з продуктами конкурентів. Інакше кажучи, на iPhone може працювати і Google Play – сервіс із додатками від іншої корпорації, і користувачі зможуть завантажити з нього все, що потрібно. Щоправда, якщо сам додаток працюватиме на iOS.

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Це також торкнеться і платіжних систем – розробник застосунку сам має право обирати, який сервіс буде використовуватися для купівлі послуг.

Очікується, що оновлення запрацює разом із виходом iOS 17.4, і новинка буде доступною тільки для ЄС.

Втім, нещодавнє оновлення системи також привнесло чимало функцій. Наприклад, в iOS 17.3 з’явився захист від крадіжки iPhone. Як його увімкнути і як новинка працює – можна дізнатися в матеріалі Фактів ICTV.