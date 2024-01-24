Компанія Apple вирішила перейти до простішого плану з розробки електрокара, щоб вивести його на ринок. Перша поява авто від корпорації очікується вже у 2028 році.

Що відомо про автомобіль Apple

Так, за словами аналітиків, компанія досягла переломного моменту в розробці безпілотного авто під власним брендом. Тепер же в Apple хочуть випустити просто електромобіль без передового автоматичного керування. Утім він має відповідати можливостям автопілота від Tesla, який активно використовується водіями.

Однак навіть під час розробки авто зі спрощеною системою в Apple не можуть визначитися з термінами виходу. Судячи зі змін, реліз очікується у 2028 році – це на два роки пізніше, ніж прогнозувалося раніше.

Зараз дивляться

Примітно, що розробкою авто компанія вже займається 10 років – у 2014 році створили проєкт, і за ці роки вже встигло змінитися начальство зі створення транспорту. Аналітики очікують, що абсолютно новий продукт допоможе Apple знову підняти прибуток, який помітно знизився за останні роки. Усе через перенасичення ринку дрібної електроніки та відсутність нових ідей у створенні iPhone.

Ідея Apple створити автомобіль на електротязі цілком логічна через популярність такого транспорту. Приміром, Tesla — перший електрокар, який став найпопулярнішим новим авто у 2023 році в ЄС. Компанія Маска продала 254 одиниці за минулий рік.