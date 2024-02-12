Сотрудник Apple отправится за решетку из-за кражи секретных данных компании. Так, утечка касалась проекта Project Titan — разработки беспилотных авто.

За что получил тюремный строк бывший сотрудник Apple

По данным издания Hypebeast, вора зовут Сяолан Чжан, и дело о краже ведется еще с 2018 года. Шесть лет назад его обвинили в сборе конфиденциальной информации, когда он работал над Project Titan.

По данным дела, во время работы он взял отпуск для ухода за ребенком, но после конца отдыха заявил, что не вернется работать в Apple, после чего присоединился к китайскому стартапу по разработке беспилотных авто.

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В Apple обратили внимание на такое странное поведение, и провели свое расследование касательно Чжана. К примеру, они просканировали активность мужчины на его устройствах Apple. Как оказалось, он украл несколько файлов во время работы, — среди них и чертежи беспилотника в рамках Project Titan.

В начале судебного дела Чжанг не признал себя виновным, но изменил свое мнение уже в 2022 году. Суд Калифорнии приговорил инженера к 120 дням тюрьмы и нахождению под надзором последующие три года. Злоумышленник также должен выплатить штраф в размере $147 тыс.

Напомним, что в 2024 году Apple занялась разработкой более простого автомобиля, который составит конкуренцию Tesla. Project Titan разрабатывался около 10 лет, и так и не привел к выходу беспилотного авто на рынок.