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Врятував від нудьги: трафік PornHub злетів на тлі збою в Facebook

8 Жовтня 2021, 17:39 Микола Олефіренко
Ноутбук
Джерело: Depositphotos, PornHub Insights

Сайт для дорослих PornHub опублікував статистику відвідування сервісу за 4 жовтня, коли Facebook та інші соцмережі припинили працювати. Так, на момент падіння всесвітньо відомих сайтів кількість охочих переглянути контент 18+ зросла на 11%.

PornHub

PornHub також заявив, що збій в роботі Instagram, Facebook, Twitter та інших популярних сервісів і соцмереж приніс сайту величезну кількість нових користувачів — на момент технічних неполадок щогодини реєструвалося по 500 тис. облікових записів.

Варто відзначити, що сервіс надав інфографіку вперше в цьому році. Минулого разу статистику показали в день фіналу Євробачення.

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Не тільки PornHub отримав вигоду — глобальний збій викликав рекордне зростання користувачів месенджера Telegram. Павло Дуров, творець сервісу заявив, що кількість нових користувачів за короткий проміжок часу досяг позначки в 70 млн.

Засновник месенджера висловив гордість і зазначив, що під час глобального збою Telegram працював майже бездоганно для більшості користувачів. Творець сервісу подбав про надійність серверів, які змогли забезпечити стабільну роботу.

Дуров також встиг висміяти інші сервіси, такі як Tinder, Twitter PlayStation і Steam. Він заявив, що “Telegram не підведе користувачів, коли це зроблять інші“.

Нагадаємо, що збій Facebook, Instagram і WhatsApp трапився 4 жовтня в 19.00. За даними джерел NYT в службі безпеки Facebook, причиною збою навряд чи могла бути хакерська атака, оскільки сервіси працюють незалежно один від одного.

Джерело
PornHub Insights
Теги
Facebook , PornHub , Telegram
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