Сайт для взрослых PornHub опубликовал статистику посещения сервиса за 4 октября, когда Facebook и другие соцсети перестали работать. Так, на момент падения всемирно известных сайтов количество желающих посмотреть контент 18+ выросло на 11%.

PornHub также заявил, что сбой в работе Instagram, Facebook, Twitter и других популярных сервисов и соцсетей принес сайту огромное количество новых пользователей — на момент технических неполадок каждый час регистрировалось по 500 тыс. учетных записей.

Стоит отметить, что сервис предоставил инфографику впервые в этом году. В прошлый раз статистику показали в день финала Евровидения.

Не только PornHub получил выгоду — глобальный сбой вызвал рекордный рост пользователей мессенджера Telegram. Павел Дуров, создатель сервиса заявил, что количество новых пользователей за короткий промежуток времени достиг отметки в 70 млн.

Основатель мессенджера выразил гордость и отметил, что во время глобального сбоя Telegram работал почти безупречно для большинства пользователей. Создатель сервиса позаботился о надежности серверов, которые смогли обеспечить стабильную работу.

Дуров также успел высмеять другие сервисы, такие как Tinder, Twitter PlayStation и Steam. Он заявил, что “Telegram не подведет пользователей, когда это сделают другие”.

Напомним, что сбой Facebook, Instagram и WhatsApp случился 4 октября в 19.00. По данным источников NYT в службе безопасности Facebook, причиной сбоя вряд ли могла быть хакерская атака, поскольку сервисы работают независимо друг от друга.