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Впіймали за збором особистих даних: Meta оштрафували на понад $400 млн

5 Січня 2023, 16:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Впіймали за збором особистих даних: Meta оштрафували на понад $400 млн
Джерело: Depositphotos

Компанію Meta оштрафували на понад $400 млн за порушення правил конфіденційності Facebook та Instagram. Штраф наклала влада Ірландії, яка відреагувала на скарги ще 2018 року.

Йдеться про скарги через оновлену політику Facebook та Instagram – тоді користувачів зобов’язували приймати умови, погоджуючись на обробку даних. На початку 2023 року це визнали порушенням правил конфіденційності ЄС та наклали величезний штраф.

Але в скаргах стверджувалося, що зміни рівносильні примусу до згоди на такі речі як таргетована реклама. Крім багатомільйонного штрафу компанія Meta змушена переробити політику показу таргетованої реклами в Facebook і Instagram протягом трьох місяців.

Зараз дивляться

Ці штрафи – не новинка для Meta. У листопаді 2021 року корпорацію Цукерберга зобов’язали виплатити $276 млн за витік даних у 2021 році, а у вересні змусили виплатити 402 млн за обробку даних підлітків у Instagram.

На тлі фінансових проблем Цукерберг звільнив 11 тисяч співробітників Meta. Марк заявив, що цей крок дався йому особливо важко, але це необхідно для оптимізації компанії. Щоправда, працівникам виплатили компенсацію у розмірі зарплати за 16 робочих тижнів.

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Джерело
The Verge
Теги
Facebook Meta
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