Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, планирует уволить более 11 тыс. сотрудников. Об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг в письме.

Так, американский медиамагнат отметил, что это является одним из самих сложных изменений в истории Meta. Речь идет о сокращении.

— Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тыс. наших талантливых сотрудников. Мы также предпринимаем ряд дополнительных шагов, чтобы стать более компактной и эффективной компанией, сокращая дискреционные расходы и продлевая мораторий на прием на работу до первого квартала, — говорится в обращении.

Всем, кого коснулось сокращение, Цукерберг пообещал выплатить базовую зарплату за 16 недель, покрывать медицинское обслуживание сотрудников и их семей в течении полугода, а также помочь с трудоустройством на протяжении трех месяцев после увольнение.

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— За пределами США поддержка будет аналогичной, и вскоре мы разработаем отдельные процессы, учитывающие местное трудовое законодательство. Мы приняли решение закрыть доступ к большинству метасистем для людей, уезжающих сегодня, учитывая объем доступа к конфиденциальной информации. Но мы сохраняем адреса электронной почты активными в течение дня, чтобы все могли попрощаться, — отметил Цукерберг в письме.

Ранее мы писали о том, что в Meta планируется большое сокращение. Как и обещали инсайдеры, о нем сказали в среду, 9 ноября. Стоит отметить, что до увольнения сотрудников, в компании работало более 87 тыс. человек.