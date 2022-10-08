Дані мільйона користувачів Facebook могли вкрасти хакери. Про це заявили в корпорації Meta, яка володіє соцмережею.

Йдеться про поштові адреси та паролі, за допомогою яких можна увійти до облікового запису та отримати доступ до всієї особистої інформації.

Експерти з безпеки виявили в мережі понад 400 шкідливих програм для Android та iOS, які здатні красти особисті дані з Facebook. Причому про крадіжку жертва навіть не дізнається. На тлі цього Meta попередила 1 млн. користувачів про небезпеку.

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Шкідливі програми були виявлені і в офіційних магазинах Apple та Google – App Store та Google Play, звідки користувачі можуть завантажувати програми. Хакери отримують доступ до паролів, пропонуючи авторизуватись за допомогою Facebook. Коли власник пристрою вводить пароль, зловмисники отримують до нього доступ.

У компанії повідомили Google й Apple про шкідливі програми, і тепер вони вже видалені з майданчиків.

Втім, у компанії Meta зараз є й інші проблеми – додаток Meta Horizon Worlds страждає від великої кількості помилок та збоїв. Співробітники корпорації змушені виправляти помилки щонайменше до кінця року, після чого проект вже можна зробити доступним для всіх бажаючих.