Компанию Meta оштрафовали на более $400 млн за нарушение правил конфиденциальности Facebook и Instagram. Штраф наложила власть Ирландии, которая и отреагировала на жалобы еще 2018 года.

Речь идет о жалобах из-за обновленной политики Facebook и Instagram — тогда пользователей обязывали принимать условия, соглашаясь на обработку данных. В начале 2023 года это признали нарушением правил конфиденциальности ЕС и наложили огромный штраф.

Но в жалобах утверждалось, что изменения равносильны принуждению к согласию на такие вещи, как таргетированная реклама. Помимо многомиллионного штрафа, компания Meta вынуждена переработать политику показа таргетированной рекламы в Facebook и Instagram в течение трех месяцев.

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Эти штрафы — не новинка для Meta. В ноябре 2021 годе корпорацию Цукерберга обязали выплатить $276 млн за утечку данных в 2021 году, а в сентябре заставили выплатить 402 млн за обработку данных подростков в Instagram.

На фоне финансовых проблем Цукерберг уволил 11 тыс. сотрудников Meta. Марк заявил, что этот шаг дался ему особенно трудно, но это необходимо для оптимизации компании. Правда, сотрудникам выплатили компенсацию в размере зарплаты за 16 рабочих недель.