Всі моделі iPhone 14 оснастять основними камерами на 48 Мп. Зміни торкнуться не лише базової версії та Max, але й Pro та Pro Max.

Відомо, що Apple вже давно використовує датчики на 12 Мп – на сьогодні вони вважаються застарілими.

Зі встановленням оновленого компонента з’являться нові функції. Так, нові iPhone 14 навчать знімати відео у форматі 8K, а також додадуть можливість вибору роздільної здатності для знімання.

Крім інформації про 48-мегапіксельні камери, відомий аналітик Apple Мінг-Чі Куо дав свої прогнози та на 2023 рік — майбутні iPhone 15 отримають перископні камери з оптичним зумом. Щоправда, до презентації цих пристроїв майже два роки – багато що може змінитися на ринку смартфонів, а також компонентів для них.

За нові можливості доведеться платити. Нещодавно інсайдери злили ціни на iPhone 14 – у вересні нам покажуть відразу чотири моделі – без mini, але з Max. Ціни будуть на $100 дорожчими, якщо порівнювати з торішніми моделями.

Apple може ще більше підняти вартість на свої пристрої – це перша компанія, яка досягла капіталу $3 трлн. Встановити такий рекорд допомогла популярність iPhone 13, а також платні сервіси, якими користуються мільйони з усього світу.