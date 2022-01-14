Все модели iPhone 14 оснастят основными камерами на 48 Мп. Изменения коснутся не только базовой версии и Max, но и Pro и Pro Max.

Известно, что Apple уже давно использует датчики на 12 Мп — на сегодня они считаются устаревшими.

С установкой обновленного компонента появятся и новые функции. Так, новенькие iPhone 14 научат снимать видео в формате 8K, а также добавят возможность выбора разрешения для съемки.

Помимо информации о 48-мегапиксельной камере, известный аналитик Apple Минг-Чи Куо дал свои прогнозы и на 2023 год — будущие iPhone 15 обзаведутся перископными камерами с оптическим зумом. Правда, до презентации этих устройств почти два года — многое может измениться на рынке смартфонов, а также компонентов для них.

За новые возможности придется платить. Недавно инсайдеры слили цены на iPhone 14 — в сентябре нам покажут сразу четыре модели — без mini, но с Max. Цены будут на $100 дороже, если сравнивать с прошлогодними моделями.

Apple может еще больше поднять стоимость на свои устройства — это первая компания, которая достигла капитала в $3 трлн. Установить такой рекорд помогла популярность iPhone 13, а также платные сервисы, которыми пользуются миллионы по всему миру.